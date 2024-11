Im Suhler Gagarinsaal: Party, die für junge Mütter passt

„Ich würde ja auch gern mal wieder tanzen gehen nach all der Zeit der Schwangerschaft und des Stillens. Aber erst um 23 Uhr auf der Party auflaufen und bis früh um vier tanzen, das funktioniert nicht, wenn der kleine Schatz früh um sechs putzmunter auf der Matte steht.“ So wie die Suhlerin Nadine (31), denken wahrscheinlich viele junge Mütter. Für sie ist eigens eine Partyreihe entwickelt worden, die vor allem in Großstädten sehr gut angenommen wird. Auch in Suhl wird sie aufgelegt. Und das nun schon zum zweiten Mal. „Wir haben im März eine Art Versuchsballon gestartet mit unserer Party, die sich speziell an junge Mütter richtet. Und die Resonanz war so gut, dass wir das nun wiederholen werden“, sagt Sebastian Dietz, Chef der Dietz Event & Design.