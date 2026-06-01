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  6. Tragischer Autounfall: Zwei Frauen und zwei Kinder sterben

Im Südwesten Thüringens Tragischer Autounfall: Zwei Frauen und zwei Kinder sterben

Ein Auto gerät auf die Gegenspur. Der Wagen prallt gegen einen entgegenkommenden Lkw. Vier Menschen sterben.

Im Südwesten Thüringens: Tragischer Autounfall: Zwei Frauen und zwei Kinder sterben
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Für die Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter hinzugezogen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Kaltennordheim (dpa/th) - Zwei Frauen und zwei Kinder sind bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen in Thüringen ums Leben gekommen. Die 20 Jahre alte Autofahrerin sei am Nachmittag auf einer Landstraße in Kaltennordheim aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Landespolizeiinspektion Suhl mit. Der 63-jährige Lkw-Fahrer habe eine Kollision nicht mehr verhindern können. Die 20-Jährige, ihre 25-jährige Beifahrerin und zwei Kinder im Alter von jeweils etwa anderthalb Jahren seien an der Unfallstelle gestorben.

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Um den Unfall zu rekonstruieren, sei ein Gutachter zum Einsatz gekommen. Die Strecke zwischen den Ortsteilen Kaltensundheim und Aschenhausen blieb über vier Stunden gesperrt.

Selten so viele Getötete bei einem Verkehrsunfall

Verkehrsunfälle mit so vielen Getöteten sind selten. Im April 2023 hatten bei einem Autounfall nahe Bad Langensalza sieben Menschen ihr Leben verloren, fünf waren gerade erst erwachsen geworden. Der Unfallverursacher wurde unter anderem wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Er war betrunken und zu schnell unterwegs gewesen, als er mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet. Außerdem hatte er seit Jahren keinen Führerschein besessen.

Im gesamten vergangenen Jahr waren auf Thüringens Straßen 93 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Das waren etwas weniger als noch 2024, als es noch 96 waren. Es wurden insgesamt knapp 52.000 Verkehrsunfälle gemeldet - 2,7 Prozent mehr als 2024. Auffällig dabei war laut dem Innenministerium: Junge Fahrer, aber auch Senioren sind häufiger an Unfällen beteiligt.