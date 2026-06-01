Kaltennordheim (dpa/th) - Zwei Frauen und zwei Kinder sind bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen in Thüringen ums Leben gekommen. Die 20 Jahre alte Autofahrerin sei am Nachmittag auf einer Landstraße in Kaltennordheim aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Landespolizeiinspektion Suhl mit. Der 63-jährige Lkw-Fahrer habe eine Kollision nicht mehr verhindern können. Die 20-Jährige, ihre 25-jährige Beifahrerin und zwei Kinder im Alter von jeweils etwa anderthalb Jahren seien an der Unfallstelle gestorben.