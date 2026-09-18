Im Süden mild So wird das Wetter zum Oktoberfest-Start

31 Grad im Vorjahr

Das weltberühmte Volksfest auf der Münchner Theresienwiese beginnt traditionell am Samstag um 12 Uhr mit dem Anstich des ersten Bierfasses. Drei Stunden zuvor dürfen die Gäste aufs Gelände und sich die Plätze in den Zelten sichern. Im vergangenen Jahr hatten die Temperaturen in der Münchner Innenstadt zum Wiesn-Auftakt rekordverdächtige 31 Grad erreicht und es hatte zahlreiche Sanitätseinsätze wegen Hitzefolgen gegeben - in diesem Jahr dürfte es mit den maximal 24 Grad deutlich angenehmer werden.