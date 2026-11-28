Deggendorf (dpa/lby) - Ein 47-Jähriger soll einem anderen Mann mit einer CO2-Waffe aus unmittelbarer Nähe mehrfach ins Gesicht geschossen haben. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitagabend aus bislang unbekannten Gründen zuvor zu einem Streit in der Deggendorfer Wohnung des 47-Jährigen. Der angegriffene 46-Jährige wurde demnach schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Inzwischen sei er außer Lebensgefahr.