Im Stadtarchiv Suhl: Schau zum 100. Geburtstag von Herbert Roth

Der diesjährige Tag der Archive am Samstag, 7. März, steht in Suhl ganz im Zeichen von Herbert Roth. „Das bundesweite Motto ‚Alte Heimat – neue Heimat’ nutzen die Mitarbeiterinnen des Suhler Stadtarchivs dazu, aus Anlass des 100. Geburtstages von Herbert Roth in diesem Jahr und dem 75-jährigen Jubiläum des Rennsteigliedes eine neue Ausstellung im Haus zu präsentieren und das leicht überarbeitete Heft der Kleinen Suhler Reihe zu Herbert Roth neu zu präsentieren“, kündigt Andrea Walther, Leiterin des Stadtarchivs, an. Der Tag der offenen Tür im Stadtarchiv im einstigen Kulturhaus beginnt am Samstag um 14 Uhr.