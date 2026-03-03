Im Stadtarchiv Suhl: Schau zum 100. Geburtstag von Herbert Roth

 
Eine Ausstellung zum Leben und Wirken von Herbert Roth wird am Samstag um 14 Uhr im Suhler Haus der Geschichte eröffnet.

Herbert Roth. Foto: picture alliance/ dpa

Der diesjährige Tag der Archive am Samstag, 7. März, steht in Suhl ganz im Zeichen von Herbert Roth. „Das bundesweite Motto ‚Alte Heimat – neue Heimat’ nutzen die Mitarbeiterinnen des Suhler Stadtarchivs dazu, aus Anlass des 100. Geburtstages von Herbert Roth in diesem Jahr und dem 75-jährigen Jubiläum des Rennsteigliedes eine neue Ausstellung im Haus zu präsentieren und das leicht überarbeitete Heft der Kleinen Suhler Reihe zu Herbert Roth neu zu präsentieren“, kündigt Andrea Walther, Leiterin des Stadtarchivs, an. Der Tag der offenen Tür im Stadtarchiv im einstigen Kulturhaus beginnt am Samstag um 14 Uhr.

Die neue Ausstellung im Foyer des Hauses der Geschichte widmet sich auf großformatigen Fotos und zahlreichen Dokumenten und anderen Zeitzeugnissen ganz dem Leben und Wirken des bedeutenden Heimatliederkomponisten Herbert Roth. Von frühen Notendrucken seiner Werke über Plakate zu seinen weit mehr als 1000 Auftritten im Land bis hin zu Werbeprospekten und Schallplatten. Dazu gehören auch Leihgaben von Karin Roth aus dem Privatnachlass ihres Vaters.

Das Heft 49 der Kleinen Suhler Reihe von Wolf-Dieter Schmidt zu Herbert Roth und seiner Instrumentalgruppe wurde neu aufgelegt und ist an diesem Tag erstmals erhältlich. Der Autor wird dazu nach einer Begrüßung durch Archivleiterin Andrea Walther gegen 14.30 Uhr einen Vortrag halten, in dem auch einige neue Erkenntnisse vor allem zum frühen musikalischen Schaffen von Herbert Roth vorgetragen werden. Wolf-Dieter Schmidt aus Hannover begeisterte schon zum Tag der Archive vor zwei Jahren sein Publikum. Er gilt als profunder Historiker zur Geschichte und Kenner der Musik Roths. Danach gibt es die Möglichkeit zu einer Tasse Kaffee oder Tee im Stadtarchiv, bevor um 16.30 Uhr und 17.30 Uhr Führungen durch die Einrichtung angeboten werden. Neben dem aktuellen Herbert-Roth-Heft sind weitere Ausgaben der Kleinen Suhler Reihe an diesem Tag erhältlich.

Am 7. und 8. März öffnen bundesweit aus Anlass des 13. Tags der Archive mehrere hundert Archive ihre Türen für die Öffentlichkeit. Dabei gibt es seltene Einblicke in sonst nicht zugängliche Magazine, historische Dokumente und moderne Archivarbeit. Der Tag der Archive ist das größte Ereignis seiner Art in Europa und bietet der breiten Öffentlichkeit die Gelegenheit, Archive als Gedächtnis der Gesellschaft neu zu entdecken. Interessenten sollten diese Gelegenheit auch in Suhl nutzen.