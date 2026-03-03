Im Stadtarchiv Suhl: Schau zum 100. Geburtstag von Herbert Roth

Das Heft 49 der Kleinen Suhler Reihe von Wolf-Dieter Schmidt zu Herbert Roth und seiner Instrumentalgruppe wurde neu aufgelegt und ist an diesem Tag erstmals erhältlich. Der Autor wird dazu nach einer Begrüßung durch Archivleiterin Andrea Walther gegen 14.30 Uhr einen Vortrag halten, in dem auch einige neue Erkenntnisse vor allem zum frühen musikalischen Schaffen von Herbert Roth vorgetragen werden. Wolf-Dieter Schmidt aus Hannover begeisterte schon zum Tag der Archive vor zwei Jahren sein Publikum. Er gilt als profunder Historiker zur Geschichte und Kenner der Musik Roths. Danach gibt es die Möglichkeit zu einer Tasse Kaffee oder Tee im Stadtarchiv, bevor um 16.30 Uhr und 17.30 Uhr Führungen durch die Einrichtung angeboten werden. Neben dem aktuellen Herbert-Roth-Heft sind weitere Ausgaben der Kleinen Suhler Reihe an diesem Tag erhältlich.