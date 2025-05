„Ohne das nötige Budget wäre ein solcher Infotag natürlich gar nicht erst möglich“, weiß Dr. Alina Tirtea, „daher geht auch ein großes Dankeschön an den Krankenhausleiter Herrn René Klinger, der das Ganze abgesegnet hat. Somit können wir uns in diesem Jahr glücklicherweise endlich wieder an der Aktion Saubere Hände beteiligen.“ Dazu eingeladen waren vorrangig alle der derzeit etwa 813 Beschäftigten. Ebenso interessierte Patienten und deren Angehörige konnten von 10 bis 14 Uhr in den Eingangsbereich des Sonneberger Klinikums kommen und sich eingehend informieren.