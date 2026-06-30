Spannende Wettkämpfe, große Begeisterung und jede Menge Spaß im Wasser: Der 21. Likra-Schwimmcup im Sonnebad Sonneberg war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg, heißt es in einer Mitteilung des Sonnebads. Rund 100 Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen aus den Grundschulen Judenbach, Oberlind, Geschwister Scholl, Joseph-Meyer, Wolkenrasen und Grube gingen an den Start und zeigten ihr Können im Wasser. Mit viel Ehrgeiz, Fairness und Teamgeist kämpften die jungen Schwimmerinnen und Schwimmer um gute Platzierungen für sich und ihre Schulen. Besonders die Staffelwettbewerbe sorgten für mitreißende Stimmung im Bad. Zahlreiche Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrkräfte sowie Betreuer feuerten die Teilnehmer lautstark an und verwandelten das Sonnebad in eine echte Wettkampfarena.