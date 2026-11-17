München (dpa/lby) - Nach schier endlosen Verzögerungen soll eines der größten Modernisierungsvorhaben der Bahn in Bayern in Schwung kommen: Der Bund will 2027 die Finanzierungsvereinbarung mit der Bahn für einen ersten Abschnitt der Bahnstrecke München - Mühldorf abschließen, wie Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) angekündigt hat. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) erwartet nun einen Beginn der Bauarbeiten bis spätestens 2029. "Entscheidend ist, dass der Bund für sämtliche Abschnitte die Bauleistungen beauftragt, sobald das Baurecht vorliegt", sagte Bernreiter auf Anfrage. "Dann ist eine Gesamtfertigstellung Mitte der 2030er-Jahre realistisch."