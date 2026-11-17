Erster Anlauf geriet ins Stocken

Die Bahn hatte mit dem Ausbau schon einmal begonnen, so ging 2010 ein knapp acht Kilometer langer zweigleisiger Abschnitt zwischen Ampfing und Mühldorf in Betrieb, den der damalige Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) einweihte. Im Jahr 2011 trat die Schuldenbremse in Kraft, anschließend begann die Bundesregierung, an den Investitionen in die Bahn zu sparen. In den Folgejahren verschlissen deutschlandweit die Bahnstrecken, Neu- und Ausbaupläne stockten, darunter auch die ABS 38. Ganz eingestellt wurde der Ausbau jedoch nicht, so lief die Erneuerung der Stellwerke weiter. Ab diesem Donnerstag wird die Strecke für einen Monat gesperrt, weil die Bahn mehrere Langsamfahrstellen beseitigen will.