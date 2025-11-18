Seit etwa zwei Jahren wirken Werner Möller und Kai Gottschall arbeitsteilig in ihrer ehrenamtlichen Funktion eines Wanderwegewartes für den Ort und seine Umgebung. Sie lösten den langjährigen, verdienstvollen Wanderwegewart Siegfried Widder ab, der aus Altersgründen aufhörte. Zur 13. Sitzung des Möhrenbacher Ortsteilrates in der vergangenen Woche waren sie eingeladen worden, mit der Bitte, über ihre Tätigkeit zu berichten.