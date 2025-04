Im Museum Benshausen: Eine Kupferurne mit köstlichem Inhalt

Exponat aus einer Weinhändlerfamilie

Zurück zum Schankeimer – er stammt aus dem Besitz der einst großen und angesehenen Weinhändlerfamilie Kräger. Diese Familie stammte ursprünglich aus Orferode, einem Ort am Fuße des Hohen Meißners an der hessischen Grenze zu Thüringen und Niedersachsen. Hier nahm die Familie eine herausragende Stellung unter den Weinhändler- und Fuhrmannsfamilien der Region ein. Zunächst nur in Orferode und Kammerbach ansässig, breitete sie sich von dort aus gegen Ende des 18. Jahrhunderts in ganz Deutschland aus, so auch in Benshausen, das sich schon damals durch einen ausgeprägten Weinhandel und Frachtverkehr auszeichnete.