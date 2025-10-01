München (dpa/lby) - Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Es kam deswegen zu größeren Verkehrsbehinderungen, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Nach einer Meldung der "Bild"-Zeitung sollen die Ermittler einen Toten gefunden haben, sowie eine weitere verletzte Person. Zuvor sollen Schüsse gefallen sein. Offizielle Angaben der Polizei dazu gab es nicht. Auf X rief die Polizei die Bevölkerung auf, den Bereich in dem im Norden der Landeshauptstadt gelegenen Stadtteil Lerchenau zu umfahren.