Aus der Hand geben möchte der Meininger Bürgermeister das ebenso wichtige wie spannende Thema Wirtschaftsförderung zwar nicht. Doch er hat sich „Womanpower-Unterstützung“ in sein Büro geholt, wie er sagt. „Karolin Pittorf-Köhler wird als fachkundige Mitarbeiterin die Wirtschaftsförderung künftig mit verantworten und das Gesicht der Unternehmensförderung sein“, sagt er. Eingearbeitet in den Amtsbereich des Bürgermeisters hat sie sich schon seit einigen Monaten, ist seither im engen Austausch mit ortsansässigen Unternehmen. „Denn es geht nicht nur darum, Firmen bei ihren Ansiedlungsbemühungen zu begleiten. Der zweite Schwerpunkt ist die Bestandswirtschaftspflege“, betont der Bürgermeister.