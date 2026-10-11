Im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie dem Landesprogramm „Denk bunt“ des Thüringer Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie bietet die Kreissportjugend (KSV) Sonneberg zusammen mit drei Sportvereinen – TSV 1864 Mengersgereuth-Hämmern, SG 51 Sonneberg und SV Rennsteig Neuhaus – drei Schwarzlicht-Sportveranstaltungen für alle Sportbegeisterten im Alter von sieben bis 27 Jahren an. Unter dem Motto „Blacklight – Color Night – Gemeinsam leuchten“ sorgen dann in den abgedunkelten Hallen sechs Schwarzlicht-Fluter im Zusammenspiel mit fluoreszierenden Farben für knallige Lichteffekte.