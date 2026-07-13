Michelau (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 173 im Landkreis Lichtenfels ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet sein Wagen bei Michelau aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Lastwagen zusammen. Die B173 ist auf Höhe von Michelau in Fahrtrichtung Kronach bis auf weiteres voll gesperrt, wie ein Sprecher mitteilte.