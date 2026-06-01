Im Landkreis Fürth: Unfall mit Falschfahrerin auf B8 - zwei Schwerverletzte

Seukendorf (dpa/lby) - Eine Falschfahrerin hat auf der Bundesstraße 8 bei Seukendorf (Landkreis Fürth) einen schweren Frontalzusammenstoß verursacht. Die 66-Jährige sei am Nachmittag mit ihrem SUV entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der Südwesttangente unterwegs gewesen und mit dem Wagen eines 22-jährigen Mannes zusammengestoßen, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Beide wurden schwer verletzt.