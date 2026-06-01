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Im Landkreis Fürth Unfall mit Falschfahrerin auf B8 - zwei Schwerverletzte

Eine 66-Jährige fährt auf der B8 bei Seukendorf in die falsche Richtung. Ihr SUV stößt frontal mit einem anderen Auto zusammen. Zwei Menschen werden schwer verletzt, ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Im Landkreis Fürth: Unfall mit Falschfahrerin auf B8 - zwei Schwerverletzte
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An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Seukendorf (dpa/lby) - Eine Falschfahrerin hat auf der Bundesstraße 8 bei Seukendorf (Landkreis Fürth) einen schweren Frontalzusammenstoß verursacht. Die 66-Jährige sei am Nachmittag mit ihrem SUV entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der Südwesttangente unterwegs gewesen und mit dem Wagen eines 22-jährigen Mannes zusammengestoßen, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Beide wurden schwer verletzt.

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Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die 66-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden.

Gutachter hinzugezogen

Die Verkehrspolizei nahm den Unfall auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen und das Fahrzeug der Frau sichergestellt. Die Südwesttangente war zur Unfallaufnahme in Richtung Nürnberg/Fürth gesperrt.