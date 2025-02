Auch wenn das Schlittenhunderennen mangels Unterstützern vom Schlittenhundesportclub Thüringen für dieses Jahr leider abgesagt wurde (was spätestens beim Blick auf das Wetter sowieso so gekommen wäre) wird in Frauenwald an diesem Samstag gefeiert. Zum zweiten Mal wird die Suppennacht nun im Kurpark veranstaltet; schon im vergangenen Jahr war das Event am neuen Ort ein voller Erfolg gewesen. Sieben Vereine des Ortes und die Küche des Cafés Lenkgrund hatten sich letztes Mal daran beteiligt und leckere Suppen aus dem Kessel kredenzt. Auch dieses Mal machen laut Ortsteilbürgermeister Thomas Grökel wieder zehn Vereine mit. Ein paar mehr sogar noch als im vergangenen Jahr.