Im Kreuzungsbereich: Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Linienbus in Leipzig

Leipzig (dpa/sn) - Beim Zusammenstoß eines mit Split beladenen Transporters und einem Linienbus sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Transporter fuhr nach ersten Erkenntnissen der Ermittler bei roter Ampel in Leipzig in einen Kreuzungsbereich und kollidierte dabei mit dem Linienbus, wie die Polizei mitteilte. Zwei Passagiere des Transporters - ein 21-Jähriger und ein 25-Jähriger - wurden schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der 24 Jahre alte Fahrer des Transporters, der 28 Jahre alter Busfahrer und eine 62 Jahre alte Businsassin wurden ebenfalls verletzt und ambulant behandelt.