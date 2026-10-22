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Im Kreuzungsbereich Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Linienbus in Leipzig

Ein Transporter voller Split fährt nach ersten Erkenntnissen bei Rot in eine Leipziger Kreuzung und kracht mit einem Linienbus zusammen. Es gibt Verletzte - und einen hohen Sachschaden.

Im Kreuzungsbereich: Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Linienbus in Leipzig
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In Leipzig kollidierte ein Transporter mit einem Linienbus - fünf Menschen wurden verletzt - zwei davon schwer. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Leipzig (dpa/sn) - Beim Zusammenstoß eines mit Split beladenen Transporters und einem Linienbus sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Transporter fuhr nach ersten Erkenntnissen der Ermittler bei roter Ampel in Leipzig in einen Kreuzungsbereich und kollidierte dabei mit dem Linienbus, wie die Polizei mitteilte. Zwei Passagiere des Transporters - ein 21-Jähriger und ein 25-Jähriger - wurden schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der 24 Jahre alte Fahrer des Transporters, der 28 Jahre alter Busfahrer und eine 62 Jahre alte Businsassin wurden ebenfalls verletzt und ambulant behandelt. 

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Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 100.000 Euro. Bei dem Unfall wurden auch ein Geländer und ein Ampelmast beschädigt. Eine Ampel fiel aus. Den Angaben zufolge räumte die Straßenreinigung vom Transporter gefallenen Split von der Kreuzung. Gegen den 24-jährigen Transporterfahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.