Im Krankenhaus: Vater und Sohn greifen Polizei nach E-Scooter-Kontrolle an

Dingolfing (dpa/lby) - Ein 17-Jähriger hat versucht, im niederbayerischen Dingolfing (Landkreis Dingolfing-Landau) mit seinem E-Scooter vor einer Polizeikontrolle zu fliehen - am Ende griff nicht nur er, sondern auch sein Vater die Beamten an. Der Jugendliche versuchte laut Polizei nachts, einer Kontrolle zu entkommen, was ihm aber nicht gelang. Die Beamten stellten Alkoholgeruch sowie Anzeichen von Drogenkonsum fest.