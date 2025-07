Die Geschichte von Gandalf und den vier Hobbits, die sich Kristin Häseler-Ouart in Anlehnung an die Figuren von J. R. R. Tolkiens Charaktere aus „Der Herr der Ringe“ ausgedacht hat, ist ein ebenso fantasievoller wie dramatischer Einstieg in eine Lage, in der sich in den nächsten Jahren zehntausende, hunderttausende, ja vielleicht sogar Millionen Menschen in Deutschland wiederfinden dürften.