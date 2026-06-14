Mittenwald - Bei einem Bergunfall im Karwendelgebirge bei Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ist ein 22 Jahre alter Kletterer circa 130 Meter abgestürzt und dabei tödlich verunglückt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei es zum Abbruch eines Felsens gekommen, der dem Kletterer als Halt gedient hatte, teilte die Polizei mit. Der junge Mann war zuvor mit einem gleichaltrigen Begleiter auf einen Gipfel geklettert und hatte dabei anspruchsvolle und teils ausgesetzte Kletterstellen gemeistert.