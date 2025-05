Im Interview: Keine Angst vor Fledermäusen

Interview Keine Angst vor Fledermäusen

Lutz Stiehler aus Suhl-Albrechts ist durch die Untere Naturschutzbehörde Suhl beglaubigter Fledermausschützer. Er ist fasziniert von den Flugkünstlern. Doch gleichzeitig ranken sich viele Geschichten um die kleinen Säugetiere. So sollen sie angeblich Blut saugen. Was ist dran an dem Gerücht?