Im Institut in Suhl: Blutspenden ist gut für die eigene Gesundheit

Der 14. Juni soll Menschen erinnern und motivieren, regelmäßig Blut oder Plasma zu spenden oder jetzt mit dem Blutspenden zu beginnen. „Der Tag rückt die Bedeutung von Blut- und Plasmaspenden in den Fokus, denn der Bedarf an Blutpräparaten ist hoch, aber der Bestand in der Suhler Blutbank niedrig. Feier- und Brückentage, damit verbundene lange Wochenenden, Ferien, sommerliche Temperaturen wirken sich ungünstig auf den Bestand an Blutpräparaten aus“, so Susanne Brunne, Sprecherin im Institut für Transfusionsmedizin Suhl. Der 14. Juni stehe natürlich auch für alle Lebensretter, die durch ihre regelmäßigen Blut-, Plasma- und Thrombozytenspenden Leben retten und Hoffnung geben.