Der Weihnachtsmann kommt nur in dasjenige Haus, in dem am „Weihnachtsbaume die Lichter brennen“. Vielleicht auch noch dorthin, wo es „Vanillekipferl regnet“, wie es am späten Sonntagnachmittag die Schauspielerin Antje-Lea Schmidt mit „Hildegard-Kneef-Stimme“ im Ilmenauer „Kleinod“ vom Podium herab sang. Doch was heißt bei Theaterschauspielerin Antje-Lea Schmidt schon singen – insofern sie doch als wahres Talentbündel auf der gesamten Klaviatur der darstellenden Bühnenkunst spielen kann – und das auch in Ilmenau wieder tat.
Im Ilmenauer „Kleinod“ Der Hase im (Schauspiel-)Rausch
Karl-Heinz Veit 16.12.2025 - 08:00 Uhr