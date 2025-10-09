Wenn sich die ersten Nebelschwaden über die Höhen des Thüringer Waldes legen und die Nächte auch im Ilm-Kreis frostiger werden, beginnt für viele Autofahrer ein alljährliches Ritual: der Griff zum Telefon, um einen Termin für den Reifenwechsel zu vereinbaren. Denn wer in Ilmenau, Geraberg oder Neustadt unterwegs ist, weiß – der Winter kommt hier nicht auf leisen Sohlen, sondern mit Schneematsch, glatten Straßen und eisigen Überraschungen. Und während die einen noch über Allwetterreifen philosophieren, herrscht in den Werkstätten schon Betrieb.
Im Ilm-Kreis Werkstätten schon im Winter-Betrieb
Monika Wolak 09.10.2025 - 17:00 Uhr