Wenn sich die ersten Nebelschwaden über die Höhen des Thüringer Waldes legen und die Nächte auch im Ilm-Kreis frostiger werden, beginnt für viele Autofahrer ein alljährliches Ritual: der Griff zum Telefon, um einen Termin für den Reifenwechsel zu vereinbaren. Denn wer in Ilmenau, Geraberg oder Neustadt unterwegs ist, weiß – der Winter kommt hier nicht auf leisen Sohlen, sondern mit Schneematsch, glatten Straßen und eisigen Überraschungen. Und während die einen noch über Allwetterreifen philosophieren, herrscht in den Werkstätten schon Betrieb.