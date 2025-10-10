Der Verkehr soll nachhaltiger werden. Eine Herausforderung, der sich auch die IOV Omnibusverkehr Ilmenau stellt. Zum dritten Mal testet das kreiseigene Unternehmen jetzt einen Bus mit Elektromotor. Seit dem 3. Oktober ist ein Scania Fencer f1 Integral EV im Ilm-Kreis im Einsatz. Noch bis zum 14. soll er auf verschiedenen Strecken fahren. Zuvor waren es ein Iveco Crossway LE Elec und ein MAN Lion´s City E, welchen die IOV im Einsatz testete.