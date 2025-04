In den vergangenen Tagen kam es vielerorts zu Flächenbränden. So etwa am Mittwoch, als die Feuerwehren Altenfeld und Großbreitenbach zu einem Einsatz nahe der Albert-Schweitzer-Hütte ausgerückt sind. Oder am Donnerstagmittag, als es sowohl an der Rennsteigkreuzung auf einer Fläche von etwa 100 mal 30 Metern sowie am Nachmittag in Langewiesen zu einem kleinen Flächenbrand kam. Und auch in benachbarten Landkreisen musste die Feuerwehr in den vergangenen Tagen zu mehreren derartigen Einsätzen ausrücken.