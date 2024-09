Im Ilm-Kreis: So bunt ist das Herbstferien-Programm

Das Kinder- und Jugendzentrum der Frauengruppe Großbreitenbach bietet vom 30. September bis 4. Oktober von 6.45 bis 16 Uhr Ferienbetreuung an. Für die täglichen Unkosten fallen 3 Euro an. Am 30. September können die Ferienkinder bei einer Betriebsführung hinter die Kulissen von Wiegand Glas schauen. Danach sammeln sie Kastanien. Am 1. Oktober steht ein Kinobesuch in Ilmenau auf dem Programm (13 Euro für Fahrt und Eintritt). Ein Besuch der Schwimmhalle in Ilmenau ist am Mittwoch geplant (10 Euro für Fahrt und Eintritt) und am Donnerstag wird aus den gesammelten Kastanien Herbstdeko gebastelt. In der zweiten Ferienwoche findet keine Ferienbetreuung statt. Um Voranmeldung wird gebeten (0171) 9 77 65 11

Am Samstag, 12. Oktober, ab 14 Uhr startet zum Ferienausklang auf dem Schulberg bei Jesuborn ein Drachensteigen unter Regie des Heimatvereins Jesuborn. Mit einem Kartoffel- und Wärmefeuerchen wird für die gute Versorgung der Teilnehmer und Zuschauer gesorgt.

Am 7. Oktober reisen die Ferienkinder um 9 Uhr in die Boulderhalle nach Erfurt (7 Euro, Turnschuhe, Sportbekleidung), ein Kinotag steht am 8. Oktober ab 13 Uhr auf dem Plan (3 Euro). Am 9. Oktober können sich die Kids ab 14 Uhr in der Eishalle Ilmenau schon auf den Winter einstellen (4 Euro, warme Kleidung, Mütze und Handschuhe). Kochen und chillen können sie am 10. Oktober im Langewiesener Club ab 12 Uhr (1 Euro) und zum Ferienabschluss am 11. Oktober steigt ein Oktoberfest ab 13 Uhr im Gehrener Klub (2 Euro).

Der Start in die Ferien beginnt im Jugendzentrum Geratal/Plaue in Elgersburg mit Spiel und Spaß und einem gemeinsamen Mittagessen am Montag, 30. Oktober (2 Euro). Am Dienstag ist ein Ausflug nach Erfurt mit Kinobesuch und Stadtbummel geplant (8 Euro) und am Mittwoch steht ein Besuch des Gothaer Zooparks auf dem Programm (6 Euro). Einen von Trainern betreuten Kurs gibt es am Montag, 7. Oktober, bei einem Ausflug zur Kletterhalle Nordwand Erfurt (16 Euro). Am Dienstag werden in der Grundschule Martinroda Märchen erzählt (5 Euro) und am Mittwoch besuchen die Ferienkinder die Marienglashöhle Friedrichroda und das Freizeitbad „Tabbs" in Bad Tabarz (14 Euro). Bei einem Ausflug nach Ohrdruf am Donnerstag stehen Lasergames auf dem Programm (15 Euro) und zum Ferienabschluss wird in Elgersburg gegrillt und Kino geschaut (2 Euro). Leider sind nur noch Restplätze vorhanden. Infos bei Anett Grass, Telefon (03677) 46 92 79 oder anett.grass@googlemail.com.

Im Jugendzentrum in Gräfenroda wird am Montag, 30. September, um 17.30 Uhr das Buch „140 Jahre Brandleitetunnel“ vorgestellt. Für den Rest der Woche gilt der normale Clubbetrieb. Am Montag, 7. Oktober, steht eine Kinderführung auf der Veste Coburg auf dem Ferienprogramm. Am Dienstag geht es ins Spaßbad Palm Beach nach Nürnberg und am Mittwoch gibt es wieder jede Menge Spaß im Affenwald in Straußberg und auf der Sommerrodelbahn. Am Donnerstag ist ein Besuch der Therme in Oberhof geplant und zum Ferienausklang am Freitag können die Ferienkinder nach Herzenslust spielen im Jugendzentrum. Wer Lust hat, kann sich außerdem an einem Arbeitseinsatz am Bürgerhaus „Deutscher Hof“ beteiligen.

Mitmachen können Kinder ab 8 Jahre. Infos bei Jugendpfleger Steffen Fischer, Telefon (0160) 8 00 05 75.