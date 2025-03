Gleich mehrfach sind im Kreisgebiet in den vergangenen Tagen Kinder von einem Unbekannten angesprochen worden, berichtete am Mittwoch die Polizei. Wie es von der Landespolizeiinspektion Gotha heißt, ereigneten sich die Vorfälle in der Zeit zwischen dem 6. und 11. März; sie fanden in Oehrenstock, in Dornheim und in Achelstädt statt.