Bereits zum wiederholten Mal in diesem Monat wurde der Polizei gemeldet, dass ein unbekannter Mann mehrere Kinder im Landkreis angesprochen hat. Diesmal hat ein Zeuge beobachtet, wie am vergangenen Freitag gegen 16.15 Uhr ein Mann am Skatepark in Arnstadt versucht hat, mit vier Mädchen im Alter von etwa zwölf bis 13 Jahren in Kontakt zu kommen und diese auszufragen.