Zum Kindertag ist auch im Ilm-Kreis viel los. Nicht nur in Ilmenau und Arnstadt, sondern auch den Gemeinden rundherum wird ein umfangreiches Programm geboten.
Im Ilm-Kreis Das ist los zum Kindertag
Redaktion 17.09.2026 - 08:00 Uhr
Hüpfburgenspaß, Erlebnis-Führungen, Rodeo und vieles mehr gibt’s am Kindertag im Ilm-Kreis zu erleben. Wir haben eine Übersicht mit allen wichtigen Veranstaltungen am Sonntag.
Zum Kindertag ist auch im Ilm-Kreis viel los. Nicht nur in Ilmenau und Arnstadt, sondern auch den Gemeinden rundherum wird ein umfangreiches Programm geboten.