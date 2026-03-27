Am Freitagabend ist im feierlichen Rahmen im Stadttheater zu Hildburghausen auch das Ergebnis der Sportlerwahl des abgelaufenen Kalenderjahres 2025 verkündet worden. Den Titel „Sportler des Jahres“ im Landkreis Hildburghausen schnappt sich der Gewichtheber Fabian Hennecke (ASV 1932 Schleusingen). Zweiter wird Taekwondo-Ass Hendrik Schönfelder (Erlauer SV Grün-Weiß) vor Tischtennis-Routinier Gerd Funk (ESV 1952 Lok Themar).