Wenn Wenn Christoph Kaintoch in seinem Musikzimmer im Obergeschoss seiner Mietwohnung in der Anton-Ulrich-Straße sitzt und aus dem Plattenspieler Ad Fontes Musik erklingt, scheint für einen Moment alles andere in den Hintergrund zu treten. Der Klang füllt den Raum, warm, klar und detailreich. Das Abspielgerät ist dabei ebenso außergewöhnlich wie die Leidenschaft seines Besitzers. Mit den Geräten, wie sie in den Elektronikmärkten stehen, hat dieser Plattenspieler wenig gemeinsam. Er bewegt sich in einer ganz anderen Preisklasse und liefert eine Klangqualität, die selbst ungeübte Ohren beeindruckt. Wer Christoph Kaintoch zuhört, merkt schnell: Musik ist für ihn keine bloße Untermalung des Alltags. Sie ist ein Stück Lebensqualität, Erinnerung und Emotion. „Musik ist eine Kraft, ohne die das Leben sinnlos wäre“, sagt der 68-Jährige. Es ist ein Satz, der viel über ihn erzählt.