Eine besonderes kulturelles Highlight erwartet die Region am am Sonntag, 4. Oktober: Die Stadt Geisa und der hessische Moderator Andreas Heß laden zu einer Charity-Gala in das Kulturhaus Geisa ein. Mit Weltstar Peggy March, der deutschen Sängerin Katharina Herz sowie weiteren regionalen Künstlern steht ein abwechslungsreiches Programm im Zeichen der Inklusion auf dem Plan. Der Erlös der Veranstaltung soll nach Angaben der Stadtverwaltung ein Inklusionsprojekt für Menschen mit Behinderung in der Region unterstützen.