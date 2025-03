Im Grenzgebiet zu Hessen: Mit Herz und Handschuhen für Kopfweiden

Auf rund 650 Metern Höhe wurde in zwei Einsätzen die Bruch- bzw. Knackweide, die vor allem entlang der Gewässer wächst, zurückgeschnitten. Gleichzeitig wurden vereinzelt Inseln geschaffen, die Baumbrütern eine neue Heimat bieten. „Gerade in einem Gebiet, in dem auch einige Arten der Roten Liste vorkommen, ist die Pflege der Fläche von besonderer Bedeutung“, betont Sascha Heres. Mit dabei war auch Thomas Löw, Betreuer der beiden Senior-Ranger-Gruppen in der hessischen Rhön: „Unsere Gesellschaft darf sich darauf besinnen, wie viel Schaffensfreude und Fachwissen in der Bevölkerungsgruppe der Senioren steckt. Mit dem Angebot der Senior-Ranger-Gruppe ergibt sich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und für die Natur.“