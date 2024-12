Im Gespräch Erste Anlaufstelle für lokale Nachrichten

Das sind sicherlich die Prozesse, die dahinterstehen. Denn digital bedeutet Geschwindigkeit. Wir haben den Anspruch den User in „Echtzeit“ zu informieren. Ihm schon morgens zu sagen, was auf ihn zukommt. Ob die Straßen frei sind. Was über Nacht passiert ist und was am Tag wichtig wird. Wir wollen die erste Anlaufstelle sein, wenn es um lokale News und Service geht.