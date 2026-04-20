Larissa‑Mariell Hoffmann ist Musicaldarstellerin, Sängerin und Trauerrednerin. Die 29‑Jährige stammt aus Langewiesen, heute lebt sie überwiegend in München. Als Tochter der Thüringer Jodelkönigin Petra Hoffmann kam sie früh mit Musik in Berührung. Aktuell ist sie unter anderem mit der Band „Teddy und die Lollipops“ in der SWR‑Sendung „Schlagerspaß mit Andy Borg“ zu sehen. Sie drehte auch schon für die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... Ungelöst“. Im Gespräch erzählt sie, wie sie angefangen hat, ob sie Schlager wirklich mag und was ihre Pläne für die Zukunft sind.