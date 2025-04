Zweimal im Jahr lädt die Stadt Sonneberg ihre Senioren zu einem festlichen Empfang ins Gesellschaftshaus ein. Am Sonntag, 27. April, war es wieder so weit: Rund 90 Männer und Frauen folgten der Einladung und DJ Sascha sorgte für musikalische Stimmung. Die Auftritte vom „City Tanz Haus“ und Doris Motschmann von den „Waschweibern“ rundeten die Veranstaltung ab. Auch Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt war vor Ort und bewies besondere Gastgeberqualitäten, indem er ein kleines Geschenk überreichte. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Team des Rathauses in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat.