Im Gericht: Teenies als Richter? Wissenswertes über Schülergerichte

Auch die zeitweise Abgabe des Handys ist laut Ministerium denkbar - für viele Jugendliche wäre das wohl eine richtige Strafe. Smartphones sind für Teenager heute weit mehr als nur ein technisches Gerät, sondern ein zentraler Bestandteil ihres Alltags, etwa zur Selbstinszenierung.

Wo in Bayern gibt es Schülergerichte und wer darf "Richter" oder "Richterin" sein?

Nach Angaben des AWO-Bezirksverbands Unterfranken gibt es bayernweit 14 Schülergremien dieser Art, etwa in Ingolstadt, Memmingen, Coburg, Deggendorf und München. Im Januar 2026 kommt nach Ministeriumsangaben ein neuer Teen Court in Bayreuth hinzu. 2023 haben Schülergerichte bayernweit etwa 320 Fälle bearbeitet, 2024 ungefähr 375.

Schülerrichter sind meist Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren, die Beschuldigten 14 bis 18 Jahre alt, höchstens jedoch 20. In jedem der Projekte wird mit mehreren Schulen zusammengearbeitet. Besondere Qualifikationen brauchen die Teilnehmer nicht.

Das Schülergremium ist freiwillig in seiner Freizeit dabei und bekommt auch kein Geld für seine Arbeit. Die Mädchen und Buben werden laut Ministerium durch Schulungen auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Wenn die gemeinsam mit dem Beschuldigten erarbeiteten erzieherischen Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden, kann das Verfahren durch die Staatsanwaltschaft eingestellt werden.