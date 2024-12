Die Franz-Beckenbauer-Stiftung unterstützt nach eigenen Angaben Menschen mit Behinderung und Personen, die krank oder unverschuldet in Not geraten sind. Beckenbauer wird posthum auf vielfältige Art gewürdigt. So benennt die Deutsche Fußball Liga den Supercup nach ihm, der FC Bayern wird Beckenbauers Trikotnummer 5 nicht mehr vergeben.