Diesen Freitag geht’s los, ab 13 Uhr wird die Saison im Ilmenauer Freibad eröffnet. Bahnen ziehen, tauchen, rutschen – das macht natürlich hungrig und durstig. Wer Lust auf Pommes, Limo, Eis am Stiel und andere Leckereien hat, der wird am Schwimmbad-Kiosk von Dietmar Kersten fündig. Der „Ankerplatz-Kiosk“ ist ganz neu im Ilmenauer Freibad. Kersten hat ihn übernommen, nachdem der vorherige Kiosk-Betreiber nach vielen Jahren ausgeschieden ist.