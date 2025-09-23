Im Fischbacher Sommertal: Honig- und Apfelfest im Sommertal

Die Familie Arnrich, die auch die Butzen betreibt, hat sich erneut Partner gesucht, um das Fest am 27. September bunt und vielfältig zu machen. Um 10 Uhr geht es los mit Angeboten, die aus der Region kommen: Honig, Seife, Äpfel, Öle, Käse, Holzschmuck, Gemüse, Handwerkskunst. Und es gibt ein besonderes Angebot aus dem Kindergarten Kaltenlengsfeld: Dort läuft ein Naturprojekt rund um den Apfel. Die Kinder sammeln, helfen, diese zu pressen und basteln tolle Sachen. „Das wird alles am Samstag zum Verkauf angeboten. Der Erlös kommt den Umpfenzwergen zugute“, sagt Nadine Arnrich. Und diesmal gibt es auch einen Floh- und Trödelmarkt. Es kann gerne gestöbert und gefeilscht werden.