Im Fischbacher Sommertal Honig- und Apfelfest im Sommertal

Von beidem gibt es in diesem Jahr satte Ernte: Ein Fest rund um Honig und Apfel wird am Samstag im Sommertal gefeiert. Die Rhön zeigt sich hier von ihrer liebenswerten Seite.

 
Die „Umpfenzwerge“-Kinder sind bestens vorbereitet aufs Fest: Sie haben Äpfel gesammelt, Saft gepresst undganz viel gebastelt, was mit der Natur zusammenhängt. Foto: privat

Die Familie Arnrich, die auch die Butzen betreibt, hat sich erneut Partner gesucht, um das Fest am 27. September bunt und vielfältig zu machen. Um 10 Uhr geht es los mit Angeboten, die aus der Region kommen: Honig, Seife, Äpfel, Öle, Käse, Holzschmuck, Gemüse, Handwerkskunst. Und es gibt ein besonderes Angebot aus dem Kindergarten Kaltenlengsfeld: Dort läuft ein Naturprojekt rund um den Apfel. Die Kinder sammeln, helfen, diese zu pressen und basteln tolle Sachen. „Das wird alles am Samstag zum Verkauf angeboten. Der Erlös kommt den Umpfenzwergen zugute“, sagt Nadine Arnrich. Und diesmal gibt es auch einen Floh- und Trödelmarkt. Es kann gerne gestöbert und gefeilscht werden.

Außerdem ist wie jedes Jahr zum Apfelfest Ralf Linse aus Dietlas mit seiner mobilen Apfelpresse dabei. Äpfel, Birnen und anderes Obst, das es in diesem Jahr ja reichlich gibt, können ab 10 Uhr zum Pressen gebracht werden und man nimmt seinen eigenen Most wieder mit nach Hause. Ralf Linse freut sich auch über Hilfe bei der Arbeit. Um alles besser zu koordinieren, wäre es schön, wenn Most-Interessenten sich bei Familie Arnrich unter Telefon (0151) 59 42 67 53 anmelden.

Die gute Verpflegung darf bei einem Fest natürlich nicht zu kurz kommen: Frühs geht es mit Weißwurst und Weißbier los, zum Mittag ab 12 Uhr gibt es Rhöner Zwiebelkuchen, Kartoffelsuppe, Bratwurst oder Steak, anschließend Kaffee und Kuchen sowie Rhöner Bier.

Im „goldenen Herbst“ ist auch die Band „Gold miners“ genau richtig. Sie spielt ab 16 Uhr – dafür muss man keinen Eintritt löhnen, aber über eine Spende in den Hut würden sich die Musiker freuen. Die Bad Hersfelder sind alte Hasen in der Livemusik und kommen nicht mehr ganz so rockig- wild daher wie in ihren Anfangszeiten – „dafür klingt es filigraner und in angepasster Lautstärke“, heißt es von den Band, die „ein entspanntes Musikerlebnis mit interessantem Info-Beiprogramm“ ankündigt.

Und wie kommt man hin zum Honig-Apfel-Fest? Am angenehmsten mag es für viele auf Schusters Rappen von Fischbach her sein. Aber man kann auch die Pferdekutsche nutzen und hat so ein besonderes Erlebnis. Sie fährt ab 14 Uhr von der Bushaltestelle Fischbach hin und zurück, für kleines Geld.