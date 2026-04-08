Der Ilmenauer Bauausschuss des Stadtrates hat sich mit einem Beschlussvorschlag zum sogenannten „Bau-Turbo“ befasst. Dabei geht es um die Frage, wie die Stadt mit einem neuen bundesgesetzlichen Instrument umgehen will, das den Wohnungsbau beschleunigen soll. Konkret betrifft der Bau-Turbo die Zuständigkeitsverteilung bei der Anwendung des „Gesetzes zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung“.