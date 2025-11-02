Auf der Landstraße zwischen Dosdorf und Plaue hat am Samstagabend eine Autofahrerin ein Kind angefahren. Laut Polizei war der Neunjährige mit seinem Rad unterwegs, am Drahtesel sei keinerlei Beleuchtung angebracht gewesen. Als die Autofahrerin auf der Landstraße an ihm vorbeifuhr, erfasste sie den Jungen mit dem rechten Außenspiegel des Wagens. Er stürzte und verletzte sich leicht. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen war die Strecke zwischen den Ortschaften kurzzeitig gesperrt, so die Polizei. Es entstand Sachschaden an Pkw und Fahrrad, das Kind wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.