Das Duell zwischen dem 1. FC Sonneberg 2004 und dem VfL Meiningen 04 stand unter völlig unterschiedlichen Vorzeichen – und genau das spiegelte sich am Ende auch im Ergebnis wider: Während die Gäste aus der Theaterstadt mit einem 3:0-Auswärtssieg ihr kleines Zwischentief abschüttelten und sich eindrucksvoll im Meisterrennen zurückmeldeten, bleibt beim 1. FC Sonneberg 2004 auch im Jahr 2026 alles Stückwerk. Kontinuität ist weiterhin ein Fremdwort, die Leistungen gleichen einer Achterbahnfahrt – und dieser Nachmittag fügte ein weiteres bitteres Kapitel hinzu.