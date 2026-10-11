Das CCS schmückte sich in blau weißen Farben und versuchte, die typische Festzeltstimmung nachzuahmen. Die Besucher ließen sich darauf ein.
Im Congress Centrum Suhl in bester Stimmung im bayerischen Look
Redaktion 11.10.2026 - 17:00 Uhr
Für das Oktoberfest im Congress Centrum Suhl (CCS) warfen sich allerhand Besucher in ihre Trachten und waren absolut bereit für bayerische Volksfeststimmung mitten in Suhl.
Das CCS schmückte sich in blau weißen Farben und versuchte, die typische Festzeltstimmung nachzuahmen. Die Besucher ließen sich darauf ein.