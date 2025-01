Im Congress Centrum: Lederhosen-Jungs rocken Suhl

„Die neue voXXclub-Stage bietet alles, was ein besonderes Konzerterlebnis braucht. Auf unterschiedlichen Bühnenebenen performen die fünf Musiker ihre Hits und nehmen ihr Publikum auch optisch mit auf eine musikalische Reise. Durch das spezielle Lichtdesign in Kombination mit fantastischen Animationen auf der LED-Wall in Alpensilhouette ist fast alles möglich: Wir reisen mit ihnen von der volksmusikalischen Bergkulisse bis zu modernen Beats im Weltall und enden mit Rock in der Konzerthalle. Da tanzen Bierkrug-Choreografien, es kämpfen die Lichtschwerter auf der Alm und es fährt schon mal das Schlauchboot mit der Band über die Fans. Das Publikum ist – wer möchte – interaktiv bei den Showaktionen mit dabei“, kündigen die Veranstalter von Star-Concerts einen Abend zum Schauen, Staunen und Zuhören an.