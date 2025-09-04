 
Es ist als größtes Rock’n’Roll-Festival Südthüringens angekündigt, was am Samstag, 11. Oktober, über die Bühne des Congress Centrums geht.

 
Im Congress Centrum: Freikarten für Spider Murphy Gang und Co.
Showaddywaddy kommt auf die CCS-Bühne. Foto: Veranstalter

Erst waren sie Kult, heute sind sie Legenden und ihr Rock’n’Roll ist so heiß wie nie. Die Rock’n’Roller der Spider Murphy Gang und Showaddywaddy haben mit über 30 Hitsingles und Nummer-1-Hits wie „Skandal im Sperrbezirk“, „Schickeria“, „Under The Moon of Love“ oder „Heartbeat“ Rock’n’Roll-Geschichte geschrieben und in mehr als fünfzig Ländern die Charts erobert. Nun stürmen sie gemeinsam mit Bill Haleys New Comets, Boppin B und Rio the Voice of Elvis die Konzert-Bühne des Congress Centrums in Suhl zum größten Rock’n’Roll-Revival-Festival Thüringens, versprechen die Veranstalter. Dabei ist 2025 für Rock’n’Roll-Fans ein ganz besonderes Jahr: Die Gründungsväter des Rock, Bill Haley und Elvis, hätten ihren 90. Und 100. Geburtstag gefeiert. Das Revival-Festival begeht diese Jubiläen, denn Bill Haley machte den Rock’n Roll made in USA weltbekannt und Elvis gilt als Meilenstein der Rock- und Popkultur des 20. Jahrhunderts.

Showaddywaddy verkörpern Englands Rock’n’Roll und die Spider Murphy Gang ist das Beste, was das rockige Deutschland zu bieten hat. Bill Haleys New Comets, Boppin B und Rio the Voice of Elvis bilden das Sahnehäubchen in einem Top-Live-Programm. Mit rhythmischen Hüft- und Beinbewegungen wird amerikanisches Entertainment pur zelebriert: Mal durch wilde Bühnenakrobatik der Musiker, dann wieder mit perfekter Choreografie, die zum Dauergrooven einlädt. Boppin B eröffnen den Abend, gefolgt von Bill Haleys New Comets inklusive Pete Davenport, dem Steel-Gitarristen der Original Comets, sowie Rio the Voice of Elvis, der als „Elvis Tribute Artist des Jahrhunderts“, dreimaliger Europameister, Gewinner des „Golden Elvis Award“ sowie Weltmeister beim Internationalen Elvis Presley Contest in Las Vegas prämiert wurde. Gemeinsam versprühen diese Bands und ihre Rock’n’Roll-Enthusiasten eine wahnsinnige Bühnenenergie.

Tickets für die Veranstaltung am Samstag, 11. Oktober, 19 Uhr, im Congress Centrum Suhl gibt es im Vorverkauf auch in der Geschäftsstelle von „Freies Wort“ in der Gothaer Straße 9.

Freies Wort verlost für seine Leser in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter fünf mal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, kann sich an unserem kleinen Gewinnspiel beteiligen. Dazu muss die Preisfrage: „Welche Bands spielen beim Rock’n’- Roll-Revival-Festival am 11. Oktober im CCS?“ beantwortet werden. Aus allen richtigen Antworten, die bis Montag, 8. September, 16 Uhr, per E-Mail unter lokal.suhl@freies-wort.de eingehen, werden die Gewinner gezogen und benachrichtigt. Viel Glück!