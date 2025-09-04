Im Congress Centrum: Freikarten für Spider Murphy Gang und Co.

Erst waren sie Kult, heute sind sie Legenden und ihr Rock’n’Roll ist so heiß wie nie. Die Rock’n’Roller der Spider Murphy Gang und Showaddywaddy haben mit über 30 Hitsingles und Nummer-1-Hits wie „Skandal im Sperrbezirk“, „Schickeria“, „Under The Moon of Love“ oder „Heartbeat“ Rock’n’Roll-Geschichte geschrieben und in mehr als fünfzig Ländern die Charts erobert. Nun stürmen sie gemeinsam mit Bill Haleys New Comets, Boppin B und Rio the Voice of Elvis die Konzert-Bühne des Congress Centrums in Suhl zum größten Rock’n’Roll-Revival-Festival Thüringens, versprechen die Veranstalter. Dabei ist 2025 für Rock’n’Roll-Fans ein ganz besonderes Jahr: Die Gründungsväter des Rock, Bill Haley und Elvis, hätten ihren 90. Und 100. Geburtstag gefeiert. Das Revival-Festival begeht diese Jubiläen, denn Bill Haley machte den Rock’n Roll made in USA weltbekannt und Elvis gilt als Meilenstein der Rock- und Popkultur des 20. Jahrhunderts.