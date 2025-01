Im Congress Centrum: ABBA-Tribut-Show kommt nach Suhl

Angela Castellani ist auf der Bühne Agnetha. Ansonsten ist die mit „cum laude“ ausgezeichnete Konservatoriums-Absolventin weltweit als Sängerin, Songwriterin und Gesangstrainerin geschätzt und gefragt. Irene Pertile, Frida, arbeitet seit über zehn Jahren mit Angela zusammen. Auch sie war und ist als Studio-Sängerin und an diversen italienischen Musiktheatern erfolgreich. Als Bjoern an der Gitarre überzeugt Ludovico Banali. Er spielt seit seinem elftem Lebensjahr Gitarre und perfektionierte sein Können am Konservatorium von Mantua. Piano und Keyboards erklingen unter den geschickten Händen von Eduardo Mezzogori alias Benny. Unterstützt wird das Quartett von professionellen Backing-Vocals sowie Stefano Zanon am Schlagzeug und Giovanni Antonio Scarabel am Bass.