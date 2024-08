Kennedy, dem bei der Wahl am 5. November keine reelle Chance eingeräumt wird, reagierte mit dem Video offensichtlich auf eine Recherche des Magazins "New Yorker", das ihn wegen der Bären-Geschichte kontaktiert hatte. Der "New Yorker" schaltete kurz darauf tatsächlich einen Artikel frei, in dem der Vorfall geschildert wird. Zudem ist dort auch ein Foto veröffentlicht, in dem Kennedy scheinbar seine Hand in das Maul des toten Bären steckt.