The 12 Tenors sind wieder auf Tour und begeistern das Publikum mit ihrer Klanggewalt. In Suhl stehen sie am Dienstag, 21. Januar, 20 Uhr, auf der Bühne des großen Saals des Congress Centrums. „Eindrucksvolle Stimmen, spannende Interpretationen großer Welthits und eine atemberaubende Bühnenpräsenz bietet diese Events. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und lassen Sie sich in den Bann der zwölf Tenöre ziehen“, laden die Veranstalter von Star Concerts zu einem besonderen Abend ein.